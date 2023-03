Düsseldorfer Unternehmen insolvent Was bei Peek & Cloppenburg schiefgelaufen ist

Online bleibe ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells, doch hier wolle man zurückhaltender agieren als in den Jahren zuvor. Hohen Investitionen in der Vergangenheit hätten keine entsprechenden Erträge gegenübergestanden, räumt P&C ein, also wird da gespart, bei Marketing und Logistik. Dabei kommt die Kundschaft womöglich nicht mehr in dem Ausmaß in die Stores wie vor der Pandemie, so wird Online also eher wichtiger.