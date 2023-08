Gute Nachricht für die Innenstädte Die zwei Seiten der P&C-Rettung

In vielen Städten dürfte die Erleichterung groß sein, erst recht bei der Belegschaft: Peek&Cloppenburg ist gerettet. Die Gläubiger nehmen den Insolvenzplan an und verzichten auf einen Großteil ihrer Forderungen. Sie machen den Weg frei für einen Neustart und eine Fortführung der Häuser. Das ist eine gute Nachricht. In vielen Innenstädten ist der Modehändler ein Anker-Geschäft. Viele kleine Ketten sind bereits verschwunden. Wenn nun auch die großen P&C-Häuser aufgeben müssten, dürfte in mancher Einkaufstraße das Licht ausgehen.