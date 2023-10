Neustart nach Insolvenz P&C Düsseldorf blickt optimistisch in die Zukunft

Das zuständige Amtsgericht werde das im März begonnene Eigenverwaltungsverfahren zum 1. Oktober aufheben, teilte der Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Älteren Angaben zufolge wollte das Unternehmen 350 der 1500 Arbeitsplätze in der Düsseldorfer Firmenzentrale abbauen, die rund 6000 Beschäftigten der 67 Verkaufshäuser in Deutschland sollten nicht betroffen sein. Die Gläubiger hatten bereits im August einen Insolvenzplan angenommen, der Investitionszusagen enthielt. Zugleich dürften die Gläubiger auf Forderungen verzichtet haben.