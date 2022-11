Wechsel in der Sportartikelwelt : Puma-Chef Gulden wechselt zum Konkurrenten Adidas

Björn Gulden, bisheriger Puma-Vorstandschef, spricht bei einer Pressekonferenz am Rande der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene im US-Bundesstaat Oregon. (Archivfoto) Foto: dpa/Maximilian Haupt

Herzogenaurach Schon in der vergangenen Woche hatte Adidas Gespräche mit dem bisherigen Puma-Chef Björn Gulden bestätigt. Jetzt ist der spektakuläre Wechsel zum Lokalrivalen mit den drei Streifen amtlich.

Der spektakuläre Personaltransfer in der deutschen Sportartikelbranche ist perfekt: Der bisherige Puma-Vorstandschef Björn Gulden wird neuer Konzernchef beim Wettbewerber Adidas. Der Wechsel werde zum 1. Januar nächsten Jahres vollzogen, gab Adidas am Dienstag in Herzogenaurach bekannt. Puma hatte am vergangenen Freitag den Weggang des Norwegers nach erfolgreichen neun Jahren bekannt gegeben und Adidas noch am selben Tag Gespräche mit Gulden bestätigt.