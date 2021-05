Managerin bestätigt vor Gericht : Microsoft verdient mit dem Verkauf der Xbox kein Geld

Zuschauer sitzen bei einer Präsentation der Xbox One X von Microsoft auf der Games-Konferenz E3 in Los Angeles. (Archivfoto) Foto: dpa/Matt Sayles

Oakland Der Spielekonzern Epic und Hardware-Riese Apple streiten vor Gericht um die 30-Prozent-Abgabe im App-Store. Im Prozess wurde eine Microsoft-Managerin befragt. Sie sagt: Spielekonsolen sind ein Verlustgeschäft.

Wright wurde dabei von Anwälten der Spielefirma Epic befragt, die in dem Prozess mit Apple über die Konditionen im App-Geschäft auf dem iPhone streitet. Die 30-Prozent-Abgabe ist ein zentraler Streitpunkt in dem Verfahren. Apple nimmt sie beim Verkauf von Apps und digitaler Inhalte auf dem iPhone. Epic will dagegen einen eigenen App Store auf dem iPhone betreiben und bei digitalen Verkäufen keine Abgabe an Apple zahlen. Der Prozess könnte das App-Geschäft daher umkrempeln.