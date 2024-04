Kalifornien und New York Google feuert 28 Mitarbeiter – Protest gegen Zusammenarbeit mit Israel

New York · Die Angestellten hatten mit einem Sitzstreik an Standorten in Kalifornien und New York gegen einen Auftrag demonstriert, durch den dem israelischen Militär maßgeschneiderte Lösungen in Sachen Cloud Computing bereitgestellt werden.

18.04.2024 , 19:06 Uhr

Die Angestellten hatten mit einem Sitzstreik an Standorten in Kalifornien und New York demonstriert. (Archiv/Symbol) Foto: AP/Seth Wenig

Der US-Technologiekonzern Google hat 28 Angestellte entlassen, die gegen die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der israelischen Regierung protestiert hatten. Die Angestellten hatten mit einem Sitzstreik an Standorten in Kalifornien und New York gegen einen 1,2 Milliarden Dollar schweren Auftrag demonstriert, durch den dem israelischen Militär maßgeschneiderte Lösungen in Sachen Cloud Computing bereitgestellt werden. Google teilte mit, dass einige Angestellte die Arbeit an mehreren Standorten gestört hätten. Sie hätten das Unternehmensgelände auch auf mehrfache Aufforderung hin nicht verlassen. Schließlich sei die Polizei eingeschritten und habe neun Personen festgenommen. Interne Untersuchungen hätten dann dazu geführt, dass am Mittwochabend (Ortszeit) die 28 Kündigungen ausgesprochen worden seien. Die Gruppe hinter den Protesten, „No Tech for Apartheid“, warf dem Unternehmen vor, auch Personen entlassen zu haben, die gar nicht direkt an den Protesten beteiligt gewesen seien. Die Gruppe postete Fotos und Videos von Angestellten, die in Google-Büros Transparente hochhielten und auf dem Boden saßen.

