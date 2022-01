Probleme bei Halbleiterchips : Automarkt leidet unter Lieferproblemen

Frankfurt/Flensburg Die Zahl der Neuzulassungen fällt 2021 mit 2,62 Millionen Pkw auf den niedrigsten Stand seit 1990. Kunden müssen lange warten.

Der wesentliche Grund dafür waren die Lieferprobleme bei Halbleiterchips. Wer diese einigermaßen im Griff hatte, profitierte: Das gilt vor allem für den kalifornischen Elektroautobauer Tesla, dem Experten eine große Flexibilität zuschreiben. Deutsche Hersteller hatten die knappen Chips vor allem in margenstarken Fahrzeugen verbaut. Das kam ihren Gewinnen zugute. Doch wer ein Mittelklasse- oder Kleinfahrzeug bestellt hatte, musste und muss weiter warten: „Die Kunden müssen sich vorerst weiter auf lange Lieferzeiten einstellen“, ist Peter Fuß, Autoexperte der Unternehmensberatung EY, überzeugt. Auch in den nächsten Monaten werde sich das knappe Angebot auf die Preise auswirken, meint Frank Schwope, Analyst bei der Nord-LB. Hohe Rabatte werde es im laufenden Jahr wohl kaum geben. Sein Tipp: „Wenn möglich, sollte man seinen Autokauf auf 2023 verschieben, um dann vielleicht günstigere Preise zu bekommen.“

Der Anteil der Benziner an den Neuzulassungen ging deutlich zurück: von 46,7 auf nun 37,1 Prozent. Der Anteil der Dieselfahrzeuge sank von gut 28 auf nun 20 Prozent. Gewinner waren die alternativen Antriebe: Reine Elektroautos konnten sogar um 83 Prozentpunkte zulegen und kamen auf einen Marktanteil von 13,6 Prozent. Sie hätten in der Corona-Zeit den Durchbruch geschafft, ist Jürgen Pieper, Autoexperte des Bankhauses Metzler, überzeugt. Das Auto gelte in diesen Zeiten als sicher unter den Verkehrsträgern und habe ein Comeback erlebt. Und dazu hätten eben auch die E-Autos beigetragen: „Das zeigt, dass man keineswegs zu vermeintlich sicheren Bekannten greift, sondern auch absolut bereit ist, in die neue Technik zu investieren – auch als Kunde, der vielleicht keine 100.000 Euro ausgeben kann.“