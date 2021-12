Gesundheit : Private Krankenversicherung für viele teurer

Düsseldorf Im Durchschnitt steigen die Beiträge für private Krankenversucherungen im kommenden Jahr um rund vier Prozent. Worauf man als Kunde achten sollte.

Beitragssteigerungen Bei der Allianz beispielsweise finden sich Kunden, die zwischen 7,4 und fast 18 Prozent mehr zahlen müssen. Bei der Axa liegt das Spektrum zwischen 8,5 und mehr als 15 Prozent, die Generali kommt auf Erhöhungen zwischen 9,4 und zwölf Prozent, der Münchener Verein auf zehn bis mehr als 18 Prozent. Für einen Tarif der Axa, in dem sich nur Ärzte versichern können, meldet die Versicherungsmaklerin Anja Glorius aus Berlin sogar eine Steigerung von 45 Prozent. Bei der Continentale hat sie ein Plus von bis zu 23 Prozent festgestellt. Im Durchschnitt müssen Privatpatienten mit einer Erhöhung von 4,1 Prozent rechnen. „Etwa 25 Prozent der 8,7 Millionen Vollversicherten werden eine Beitragsanpassung haben, die anderen 75 Prozent sind nicht betroffen“, erläutert ein Sprecher des PKV-Verbandes.

Gründe Grund für die Prämiensteigerungen sind höhere Kosten für Behandlung und Arzneimittel, die steigende Lebenserwartung sowie die niedrigen Zinsen für Kapitalanlagen. Eine private Krankenversicherung ist nämlich auch ein Sparvertrag. Die Anbieter kassieren in der Regel von den jüngeren Kunden etwas höhere Beiträge, als sie für Schäden benötigen. Diese Mehrprämien legen sie am Kapitalmarkt an und können damit im Alter die Prämiensteigerungen moderat halten. Werden diese Anlagen nur noch geringer verzinst, müssen die Prämien erhöht werden, um am Ende den gleichen Kapitalbetrag zu erzielen.