Tarifkonflikt : Verdi setzt Amazon zum Schnäppchentag mit zweitägigem Streik unter Druck

Berlin Der Online-Versandhändler steht in Deutschland seit Jahre in der Kritik wegen angeblich ungenügender Arbeitsbedingungen. Mit einem zweitägigen Streik übt Verdi nun Druck aus.

Die Ausstände sollen in der Nacht von Sonntag (14. Juli) auf Montag (15. Juli) beginnen. Gestreikt werde an den Amazon-Standorten in Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Koblenz sowie an den zwei Standorten in Bad Hersfeld.