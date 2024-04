In Krefeld und Kaiserslautern Primark schließt zwei Filialen und plant gleichzeitig Neueröffnungen

Die Billigmodekette Primark hält an ihren Schließungsplänen für zwei Filialen in Deutschland fest, will gleichzeitig aber neue Läden eröffnen. „Wir arbeiten weiter daran, unsere Präsenz in Regionen auszubauen, in denen wir bisher nicht ausreichend vertreten sind“, teilte die Deutschland-Tochter des irischen Modehändlers am Dienstag in Essen mit. Zurzeit sei man mit möglichen neuen Standorten in konkreten Verhandlungen, hieß es. Nähere Angaben machte Primark nicht.