Immer weniger Filialen So treffen die Postbank-Pläne unsere NRW-Städte

Die drei gehören zu einer Gruppe von mehr als 20 Häusern, die die Postbank allein in Nordrhein-Westfalen aufgeben wird und die auf einer aktuellen Schließungsliste stehen. Auf ihr stehen für das laufende Jahr auch Häuser in Bad-Honnef, Bergkamen, Bochum, Castrop-Rauxel, Hattingen, Herne, Iserlohn, Menden, Rheda-Wiedenbrück, Solingen und Witten. Für 2025 auf der Liste stehen drei Niederlassungen in Düsseldorf, dazu Filialen in Grevenbroich, Kleve, Lünen, Remscheid, Wuppertal und Dortmund, wo im darauffolgenden Jahr noch eine Niederlassung aufgegeben wird. Damit entfällt auf Nordrhein-Westfalen fast ein Viertel aller Schließungen bis 2026. In Einzelfällen wurden Häuser auch schon früher aufgegeben als eigentlich geplant. Manches Mal hängt es auch daran, wie schnell und zu welchen Bedingungen sich die Postbank mit ihrem jeweiligen Vermieter über eine Beendigung des Mietverhältnisses einig wird.