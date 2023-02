Während der laufenden Urabstimmung Post-Vorstand macht mit ungewöhnlicher Aktion Stimmung gegen Streik

Mitten in der Urabstimmung macht der Vorstand der Post mit einer ungewöhnlichen Aktion Stimmung gegen den von Verdi angepeilten Streik. Die für das deutsche Briefe- und Pakete-Geschäft zuständige Vorständin Nikola Hagleitner hat den Beschäftigten der Sparte einen Brief geschrieben, in dem sie dafür wirbt, das Tarifangebot des Vorstandes besser anzunehmen als für einen Streik zu stimmen. Der Brief liegt unserer Redaktion vor, nach Information unserer Redaktion erhalten ihn aktuell alle betroffenen 160.000 Beschäftigten der Sparte.