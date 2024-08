Preiserhöhung droht Post sieht „signifikanten Nachholbedarf“ beim Porto

„Wir haben einen signifikanten Nachholbedarf“, sagte die Finanzchefin des Post-Mutterkonzerns DHL, Melanie Kreis, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Blick auf das Porto. Der Konzern habe über drei Jahre trotz hoher Inflation die Briefpreise nur um 4,5 Prozent anheben können. „Deshalb ist die Portoerhöhung nächstes Jahr eine ganz wesentliche Säule, dass wir das verdienen, was wir brauchen“, fügte sie hinzu.