Logistik-Geschäft Post schwächelt trotz weiterem Paketboom

Der Logistikriese DHL Deutsche Post (offizieller Name: DHL Group) startet mit Gegenwind in das neue Jahr. Der Umsatz sank wegen der weltweit schwachen Konjunktur um 3,2 Prozent auf 20,3 Milliarden Euro in den ersten drei Monaten. Das operative Ergebnis (Ebit) rutschte um fast 20 Prozent ab auf 1,3 Milliarden Euro. Einen harten Sparkurs startet der Bonner Konzern aber keineswegs: Finanzvorstand Melanie Kreis sagte bei einer Telefonkonferenz, freiwerdende Stellen würden zwar teilweise nicht neu besetzt, aber die globale Belegschaft legte in nur einem Jahr um rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 595.000 zu.