Arndt Kirchhoff - Familienunternehmer und Arbeitgeber-Präsident Rheinischer Kapitalist mit Bodenhaftung

„Dziekuje“, ruft Arndt Kirchhoff dem Arbeiter im Werk Gliwice zu, der gerade erklärt hat, was mit den Stoßstangen und Ölwannen passiert, die gewaltige Pressen im Sekundentakt ausspucken. „Danke“ – und noch ein paar Worte mehr – kann Kirchhoff, der das gleichnamige Familienunternehmen als Aufsichtsratschef führt, in acht Sprachen sagen, unter anderem auf Tschechisch, Spanisch, Ungarisch und Chinesisch. In all diesen Ländern hat der Automobilzulieferer aus dem Sauerland mittlerweile Werke. „In 25 Prozent der Pkw, die weltweit 2023 hergestellt wurden, waren Teile von uns“, sagt der Ingenieur nicht ohne Stolz.