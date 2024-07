Sportwagenbauer Porsche will angeblich direkt bei Varta einsteigen

Geplant sei nicht nur eine Übernahme der Mehrheit an der Varta-Elektroauto-Batteriensparte V4Drive, sondern auch eine Minderheitsbeteiligung an der Varta AG selbst, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Sonntag vorab unter Berufung auf Bankenkreise. Porsche wolle dazu eine Kapitalerhöhung zeichnen. „Mit dieser Minderheitsbeteiligung sichert Porsche den Ausgliederungsprozess der V4Drive-Produktion aus dem in Schieflage geratenen Varta-Konzern ab“, hieß es in dem Bericht. Varta wollte sich dazu zunächst nicht äußern.