Nord Stream 2 : Polen verhängt Milliardenstrafe gegen Gazprom

Ein Verlegeschiff verlegt in der Ostsee vor der Insel Rüge Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2 (Archivfoto). Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Warschau Polen hat dem russischen Gaskonzern Gazprom eine Millarden-Strafe aufgedrückt. Im Zusammenhang mit dem Bau der Gaspipeline Nordstream 2 sollen Genehmigungen gefehlt haben.

Die Strafe leigt bei 29 Milliarden Zloty (6,4 Milliarden Euro). Zudem bekamen fünf Partner von Gazprom in dem Projekt, darunter die deutschen Firmen Uniper und Wintershall, eine Strafe von insgesamt umgerechnet 52 Millionen Euro, wie die polnische Kartell- und Verbraucherschutzbehörde UOKiK am Mittwoch in Warschau mitteilte.