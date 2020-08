64 Prozent Umsatzplus : Gastgewerbe nimmt im Juni deutlich mehr ein

Gäste sitzen an den Außentischen eines Lokals (Symbolfoto). Foto: dpa/Markus Scholz

Berlin Gastronomiebetriebe profitierten im Juni stark von den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Von Normalität ist das Gewerbe allerdings noch weit entfernt.

Die Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen hat Hotels und Gaststätten im Juni zu einem Umsatzsprung verholfen. Das Gastgewerbe nahm 63,5 Prozent mehr ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Februar 2020 - dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland - fiel der Umsatz allerdings um 42,1 Prozent niedriger aus. Auch in der Halbjahresbilanz klafft ein großes Loch: Von Januar bis Juni fielen die Einnahmen um 38,4 Prozent geringer aus als im Vorjahreszeitraum.