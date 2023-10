Stellenabbau soll „einvernehmlich“ ablaufen Playmobil-Mutterkonzern streicht rund 700 Stellen

Der Playmobil-Mutterkonzern baut weltweit rund 700 Stellen ab, davon rund 370 in Deutschland. Das gab die Horst Brandstätter Group am Montag in Zirndorf bei Nürnberg bekannt. Der bis zum Jahr 2025 geplante Stellenabbau entspreche einem Anteil von 17 Prozent weltweit und 16 Prozent der Gesamtbelegschaft in Deutschland.