Plastikmüll von ExxonMobil Kalifornien verklagt Plastikhersteller wegen Recycling-Lüge

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den Ölkonzern ExxonMobil am Montag wegen einer „jahrzehntelangen Täuschungskampagne“ beim Recyceln von Plastikmüll verklagt. In der vom kalifornischen Generalstaatsanwalt Rob Bonta eingereichten Klage heißt es, der Konzern habe durch „geschicktes Marketing“ Verbraucher in dem Glauben gelassen, Einwegkunststoffe könnten und würden auch recycelt werden.