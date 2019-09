Fast alle Flüge gestrichen : Pilotenstreik legt British Airways komplett lahm

Geschlossene BA-Schalter am Airport in San Francisco. Foto: AFP/JUSTIN SULLIVAN

London Am Dienstag waren rund 100.000 Flugpassagiere vom Pilotenstreik bei der british Airways betroffen. Fast alle Flüge von und nach Großbritannien mussten gestrichen werden.

In einer zum Vortag identischen Erklärung hieß es am Dienstag, die Fluggesellschaft müsse fast 100 Prozent ihrer 850 täglichen Verbindungen streichen. Betroffen waren erneut mehr als 100.000 Passagiere. Die Airline entschuldigte sich bei ihnen für die Unannehmlichkeiten.

Auch für den 27. September rief die Gewerkschaft bereits zu Arbeitsniederlegungen auf. Bislang sind bis dahin keine neuen Gespräche in dem Tarifkonflikt geplant. Es ist zudem der erste Pilotenstreik überhaupt in der Unternehmensgeschichte von British Airways. Nach dem ersten Tag am Montag hatte die Gewerkschaft erklärt, das Unternehmen müsse anfangen, "seinen Piloten zuzuhören" und tragfähige Lösungen vorlegen, um den Tarifstreit beizulegen.