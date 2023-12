Änderungen ab 2024 Welche Folgen die Ausweitung der Pfandpflicht hat

Die Schlange am Pfandautomaten könnte bald noch länger werden: Ab Januar 2024 wird die geltende Pfandpflicht auf milchhaltige Getränke in Plastikflaschen ausgeweitet. Das sieht das Verpackungsgesetz (VerpackG) vor. Was das für Verbraucher bedeutet, wie Handelskonzerne und Umweltorganisationen auf die Ausweitung blicken und was aktuell schon gilt.