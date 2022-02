Trump-Fan im Silicon Valley : Peter Thiel verlässt Verwaltungsrat von Facebook-Mutter Meta

Menlo Park Der als Trump-Fan bekannte deutschstämmige Tech-Milliardär Peter Thiel verlässt den Verwaltungsrat von Facebooks Mutterkonzern Meta. Aus seinem Umfeld heißt es, er wolle nun Einfluss auf die US-Wahlen nehmen.

Peter Thiel, Tech-Milliardär und Berater des früheren US-Präsidenten Donald Trump, verlässt den Verwaltungsrat von Facebooks Mutterkonzern Meta. Thiel werde noch bis zu einer für den späteren Jahresverlauf geplanten Aktionärsversammlung von Meta auf seinem Posten bleiben, sich aber nicht zur Wiederwahl stellen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Thiel war einer der ersten Investoren des Online-Netzwerks.In den Verwaltungsrat von Facebook rückte er 2005 auf, also ein Jahr nach Gründung der Online-Plattform und sieben Jahre vor deren Debüt an der Wall Street.