Düsseldorfer Unternehmen insolvent Was bei Peek & Cloppenburg schiefgelaufen ist

Immer, wenn in den vergangenen drei Jahren ein Unternehmen in eine schwere Krise geriet, mussten die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Krieges zumindest mit als Gründe herhalten. Das ist im Falle des Düsseldorfer Modehändlers Peek & Cloppenburg, der jüngst ein Schutzschirmverfahren beantragt hat, nicht anders. Dreistelliger Millionenverlust in zwei Pandemie-Jahren, dann der Ukraine-Krieg mit steigenden Energiekosten und nachlassender Konsumlust bei Verbraucherinnen und Verbrauchern – kennt man alles, beispielsweise vom Essener Warenhauskonzern Galeria.