PCK Schwedt Shell will Anteile an britische Öl-Firma verkaufen

Der Energiekonzern Shell steigt aus der unter politischer Kontrolle gestellten Raffinerie PCK Schwedt aus. Wie Shell Deutschland am Freitag in Hamburg mitteilte, soll der 37,5-prozentige Anteil an die Prax-Gruppe aus Großbritannien abgegeben werden. „Der Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet, vorbehaltlich der Rechte der Partner und der behördlichen Genehmigungen.“ Shell sprach von einem wichtigen Meilenstein auf dem Weg, das Raffinerie-Portfolio des Konzerns auf Kernstandorte zu reduzieren. Prax als potenzieller Käufer ist eine global aufgestellte Energiefirma, die mit Rohöl, Mineralölprodukten und Biokraftstoffen handelt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.