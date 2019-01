Flugchaos nach Jamaika: 32 Stunden Verspätung bei Eurowings

Düsseldorf Immer neue Verspätungen und Flugausfälle lädieren den Ruf von Eurowings. Jetzt hob ein Jet nach Jamaica knapp 32 Stunden zu spät ab Düsseldorf ab. Vom Schadenersatz kann der nächste Urlaub bezahlt werden – 600 Euro.

(rky) Passagiere einer Eurowings-Maschine von Düsseldorf nach Montego Bay (Jamaika) mussten eine fast 32-stündige Verspätung hinnehmen. Das erfuhr unsere Redaktion aus informierten Kreisen. Die Lufthansa-Tochter bestätigt den Vorgang. Der Jet sollte am Mittwoch um 11.50 Uhr starten, nach viel Hin- und Her war der Flug für Donnerstagabend um 19.30 Uhr avisiert. Die wartenden Reisenden wurden laut Eurowings in einem Hotel untergebracht. Ein Sprecher von Eurowings erklärt, es liefe auf eine Entschädigung hinaus, weil ein technischer Defekt die Verspätung anfangs verursachte. Also haben die Passagiere Anspruch auf 600 Euro pro Kopf bei einer so langen Flugstrecken und so langen Verspätung. Gegen den Schadenersatz spricht nicht, dass der Ersatzjet wegen Schnee sehr spät kam.