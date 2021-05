Neue Zahlen veröffentlicht : Douglas-Umsatz wächst online um 75 Prozent

Die Parfümeriekette Douglas hofft auch nach der Corona-Krise auf ein lohnendes Online-Geschäft. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf In der Pandemie setzt der Konzern per Internet mehr um als in den Filialen. Aber insgesamt gehen die Erlöse trotzdem zurück. Und der Konzern rutscht beim Vorsteuerergebnis in die roten Zahlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Im Einzelhandel zeigt sich aktuell bei den Quartals- und Halbjahreszahlen der deutschen Unternehmen immer der gleiche Trend: Der mehrmalige Lockdown hat das stationäre Geschäft der Non-Food-Händler in mehr oder weniger großem Ausmaß lahmgelegt und sie unter dem Strich deutlich Umsatz gekostet.

Aber das Onlinegeschäft hat dafür gesorgt, dass das Erlösminus sich in einem erträglichen Rahmen bewegt. Genauso sieht es auch beim Düsseldorfer Parfümeriekonzern Douglas aus. Etwa 12,5 Prozent hat der Konzern im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 (bis September) verloren. Aber ohne den Onlinehandel, der im gleichen Zeitraum um drei Viertel auf 291 Millionen Euro gewachsen ist und in der Pandemie mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes von 550 Millionen Euro ausmacht, hätte alles viel schlechter ausgesehen.

Im ersten Halbjahr 2020/21, also von Oktober bis März, ging der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um acht Prozent zurück, der in den Filialen um knapp 35 Prozent. Beim operativen Ergebnis ist Douglas in die roten Zahlen gerutscht - 61 Millionen Euro Verlust, nach 76 Millionen Euro Gewinn im gleichen Vorjahreszeitraum. Rechnet man außergewöhnliche Effekte wie beispielsweise die Aufwendungen für geplante Filialschließungsprogramm heraus, bleibt vor Steuern noch ein Minus von einer Million Euro, eine Verschlechterung um 13 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.

Konzernchefin Tina Müller gibt sich zufrieden: „Es ist uns gelungen, unser E-Commerce-Geschäft ausgehend von einem bereits hohen Level nochmals deutlich zu steigern.“ Das Filialgeschäft sei auf der anderen Seite klar geprägt „von den umfassenden Lockdowns und weitreichenden Restriktionen in Europa“, aber: „Der zunehmende Impffortschritt macht mich zuversichtlich, dass die Filialen europaweit sukzessive wieder öffnen und wir damit einen Aufschwung auch im Filialgeschäft sehen werden“, so Müller.

Das Onlinegeschäft ist aber die Wachstumshoffnung schlechthin. Das hat auch Tina Müller schon mehrfach betont; sie spricht in ihrer Strategie von einem „Digital Player“, der nachhaltig mehr als die Hälfte seines Geschäfts online machen soll. Also dauerhaft das erreichen soll, was jetzt noch ein vorübergehendes Ergebnis der Corona-Krise ist. Das gilt wohl für alle Kundenkreise, weil auch jene Teile der Klientel, die bisher weniger internet-affin waren, in der Pandemie das Netz als Einkaufsort entdeckt haben. Auch das ist ein Branchentrend.

Schon im Juni könnte das der Fall sein. Dann könnte es auch in vielen Geschäften wieder losgehen, in denen auch Beschäftigte sehnsüchtig auf die Öffnungserlaubnis warten. In den Modellregionen Schleswig-Holsteins und auf der Nordseeinsel Sylt ist das schon zu sehen. Da hätten die Umsätze trotz Quadratmeter-Beschränkungen in den vergangenen beiden Wochen schon über Vorjahr gelegen, sagt Müller. Im Lockdown seien 70 Prozent der Filialen geschlossen gewesen oder hätten nur mit sehr starken Einschränkungen öffnen können, erklärt die Konzernchefin. Besonders spürbar sei das in Deutschland und Frankreich gewesen, wo der Lockdown jeweils besonders hart gewesen sei.