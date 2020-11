Ostsee-Pipeline : „Nord Stream 2“ wird im Dezember weitergebaut

Ein Schiff verlegt in der Ostsee vor Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2 (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Sassnitz Trotz des massiven und umstrittenen Drucks aus den USA wird der Bau der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 im Dezember nach dann etwa einjähriger Unterbrechung weitergehen.

Das sagte ein Unternehmenssprecher am Samstag. Zuvor hatte NDR 1 Radio MV darüber berichtet. Nach Informationen des Senders hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee in Stralsund für Schiffsführer ab dem kommenden Sonnabend Bauarbeiten südlich des Gebietes Adlergrund angekündigt und um besondere Vorsicht gebeten. Dort liegen die beiden Rohr-Enden, die von der Anlandestation Lubmin in Richtung Ostsee führen.