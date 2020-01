Längere Beschäftigungssicherung : Opel baut weitere 2100 Stellen ab

Der Schriftzug „Opel“ ist an der Fassade des Opel-Werks zu sehen. Foto: dpa/Silas Stein

Rüsselsheim Der Autobauer Opel baut weitere 2100 Jobs ab. Im Gegenzug verlängert sich die Beschäftigungssicherung für die verbleibenden Mitarbeiter um zwei Jahre bis Mitte 2025.

Das teilte das Unternehmen am Dienstag am Stammsitz in Rüsselsheim mit. Das dortige Montagewerk soll mit zusätzlichen Varianten des Kompaktwagen Astra einschließlich eines Hybrid-Modells ab 2021 im Zweischichtbetrieb gesichert werden. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit dem Gesamtbetriebsrat getroffen worden.