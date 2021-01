Handel, Preise, Regeln : Was Sie jetzt über medizinische Masken wissen müssen

Düsseldorf In einigen Onlineshops gibt es bereits keine FFP2-Masken mehr. Rossmann verkauft in seinen Filialen nur noch ein Paket pro Kunde. Bei den Preisen gibt es große Unterschiede.

Die Alltagsmaske aus Stoff reicht in manchen Bereichen künftig nicht mehr aus. Beim Einkauf und im Nahverkehr setzen Bundesregierung und Länder auf medizinische Masken, also FFP2-Masken oder die sogenannte OP-Maske. Der Handel ist vorbereitet, Engpässe können aber nicht ausgeschlossen werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ministerpräsident Armin Laschet attestierte in seiner Pressekonferenz medizinischen Masken und FFP2-Masken einen „ vergleichbaren Standard“. Das stimmt aus medizinischer Sicht nicht. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Typen ist der Schutz des Trägers vor den feinsten Schwebepartikeln in der Luft, den Aerosolen. Eine OP- oder medizinische Gesichtsmaske gewährleistet dies nicht. Sie muss zwar als Medizinprodukt gekennzeichnet sein und besteht meist aus mehreren Lagen Stoff oder Baumwolle, von denen einige eine Filterwirkung haben. Und auch die äußere Schicht ist flüssigeitsabweisend. Sie schützt Menschen in der nahen Umgebung effektiv vor Tröpfchen, die der Maskenträger etwa beim Sprechen oder Husten aus Mund und Nase abgibt. Auch seine Aerosole werden nach vorne hin ausgebremst.

Aber: Den Träger selbst bewahrt eine medizinische Maske nur in sehr geringem Maße vor dem Einatmen von Aerosolen. Dazu braucht es mindestens eine FFP2-Maske. FFP steht für „Filtering Face Piece". Sie schützt vor Aerosolen, Rauch und Feinstaub in der Atemluft. Eine europaweite Norm (EN 149) regelt die Qualität dieser Masken. Sie filtern 94 Prozent der Partikel aus der Luft, auch kleinste Tröpfchen. Beide Maskentypen werden geprüft, die CE Kennzeichnung auf der Verpackung (OP-Maske) bzw. auf der Maske selbst (FFP2-Maske) zeigt an, dass die gesetzlichen Normen erfüllt werden. Für beide Maskentypen gilt: Sie bieten nur einen vernünftigen Schutz, wenn sie richtig getragen werden – also über Mund und Nase und eng anliegend.