Keine Busse und Bahnen am Freitag Warum dieser Verdi-Streik reichlich seltsam ist

Erstaunlich ist auch, dass Verdi sich dagegen wehrt, den fast kompletten Kündigungsschutz nach 15 Jahren etwas aufzuweichen. Insider bei ÖPNV-Firmen glauben meistens, dass die extrem hohen Krankheitsquoten von zeitweise mehr als 15 Prozent bei Busfahrern in Köln nicht nur mit der unstrittig hohen Arbeitsbelastung und Grippewellen zusammenhängen, sondern auch mit einer etwas niedrigeren Arbeitsmotivation in Teilen der Belegschaft im Vergleich zu früheren Jahren. In einer solchen Lage sollte es möglich sein, den kleinen Teil der Beschäftigten, der sehr oft nicht zur Arbeit erscheint, unter Druck zu setzen. So machen es alle Privatfirmen, ohne dass diese sich in Heuern- und Feuern-Unternehmen verwandeln. Es gibt keinen Grund für völlig andere Regeln in Verkehrsbetrieben.