Hildener Unternehmen Ökoworlds verunglückte Hilfsaktion für die Klimakleber

Das hat Platow klargestellt. Was nicht bedeutet, dass die Eigentümer nicht betroffen wären. Denn dem Aktienkurs des seit 1999 börsennotierten Unternehmens (damals noch unter dem Namen Versiko) hat die Aktion zumindest geschadet. Der Marktwert hat sich seit Dienstag um etwa fünf Prozent auf knapp 105 Millionen Euro verringert. Was zum einen jene verschmerzen können, die schon seit Jahren mit deutlichen Kursgewinnen an Bord sind und was zum anderen bei wenig marktgängigen Aktien schnell passieren kann. Zum Teil ist das Kursminus aber sicherlich auch der verunglückten Unterstützungsaktion zu verdanken. Womöglich, so glauben manche, steckt im Manager Platow, der nebenbei auch schon in Tatort-Krimis aus Münster und Köln aufgetreten ist, eben doch noch etwas vom Revoluzzer aus der Hausbesetzerszene der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.