Nach Insolvenzantrag : Oebel-Filialen öffnen wieder - aber teils mit eingeschränktem Angebot

Aachen/Düsseldorf Mehrere Tage sind die Filialen der Aachener Großbäckerei geschlossen geblieben. Am Dienstag hatte das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt. Nun haben die Läden wieder geöffnet, aber es ist nicht alles so wie vorher.

Die Aachener Großbäckerei Oebel hat wie vom Insolvenzverwalter angekündigt am Freitag und Samstag Filialen wieder geöffnet. Ob wirklich - wie beabsichtigt - alle 150 Läden in Betrieb waren, ist unklar. Die Kanzlei des Insolvenzverwalters Dirk Wegener war am Samstag zunächst nicht zu erreichen.