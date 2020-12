Bessere NRW-Anbindung : Mit dem neuen ICE von NRW nach Berlin

Ein neuer ICE 4 der Deutschen Bahn, der auf den Namen „Nordrhein-Westfalen“ getauft wurde, am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf/Berlin Am Sonntag steigen die Preise im Fernverkehr um durchschnittlich ein Prozent. Auch beim Fahrplan ändert sich einiges. Über die Feiertage werden viele Sonderzüge eingesetzt, auch als Corona-Schutz.

Der Fahrplanwechsel am Sonntag wird eine Reihe auch für NRW interessanter Schritte bringen. Eine Änderung trifft fast alle Reisenden: Fernzüge kosten im Schnitt ein Prozent mehr, Streckenzeitkarten sowie die Bahncard 100 sind im Preis um durchschnittlich 1,9 Prozent teurer geworden. Die Bahn erklärt allerdings, sie sei insgesamt billiger als Ende 2019, weil zum 1. Januar 2020 die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets um rund zehn Prozent gesenkt worden war.

Für die Feiertage gab die Bahn bereits bekannt, dass rund 100 Sonderzüge in ganz Deutschland eingesetzt werden sollen. Sie sollen helfen, dass Reisende wenig bedrängt sitzen müssen. Angesichts der immer weiteren Corona-Restriktionen ist damit zu rechnen, dass die Züge sehr leer sein werden.

Zwischen Köln, Hannover und Berlin rollen erstmals die neuen siebenteiligen ICE 4. Die Züge bieten jeweils 444 Sitzplätze und damit 17 Prozent mehr als die bisher eingesetzten ICE 2. Zwischen Köln und der Bundeshauptstadt können nun auch Fahrräder im ICE mitgenommen werden. Diese Züge scheinen in der Regel über Wuppertal zu fahren, zeigt der Fahrplan im Internet.

Die ICE 4 fahren 250 Stundenkilometer schnell, sie haben kostenloses W-Lan. Sie sind allerdings selbst in der ersten Klasse nicht sehr geräumig, so die Erfahrung des Autors.

Am Sonntag gehen die letzten von insgesamt 84 RRX-Fahrzeugen auf der Strecke zwischen Dortmund und Aachen an den Start. Dann übernimmt der private Betreiber National Express die Linie RE 4, die dann auch in Wetter (Ruhr) halten wird. Voraussichtlich ab Mitte 2021 werden die Züge dann tagsüber zwischen Dortmund und Aachen immer als Doppelzüge mit 800 Sitzplätzen fahren, jetzt wohl nur zu den Spitzenzeiten.