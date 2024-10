Preisträger „NRW – Wirtschaft im Wandel“ Wie schusssichere Westen nachhaltiger werden könnten

Ein Zustand, mit dem sich der Ingenieur Matthias Hausmann, 41, nicht abfinden wollte. Er ist Geschäftsführer des Chemiewerks ESK-SIC in Frechen, wo die chemische Verbindung bereits seit 26 Jahren hergestellt wird. Das herkömmliche Verfahren kann man sich ungefähr so vorstellen: Abfallprodukte aus der Rohöl-Produktion, genauer gesagt Petrol-Koks und Quarzsand, werden in großen Mengen miteinander vermischt, in eine Elektrode geschüttet, die in den Boden eingelassen ist und dort auf 2000 Grad erhitzt. Bei der chemischen Reaktion, die dabei erfolgt, entsteht Siliciumcarbid.