Preisträger „NRW – Wirtschaft im Wandel“ „Unternehmen können mit unserer Software 75 Prozent Kosten sparen“

Angefangen hat alles 2006 am Mathematik-Lehrstuhl von Stefan Turek an der Technischen Universität Dortmund. Mathematik-Absolvent Frank Platte promovierte dort und kam mit seinem Kommilitonen Konstantinos Nalpantidis auf die Idee, eine Software zu entwickeln, mit der man Unternehmen bei ihren Vorhaben unterstützen könnte. Zunächst einmal gründeten die beiden ein Ingenieurbüro, doch mit der Zeit wandten sie sich immer mehr den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenzen zu. Seit 2021 funktioniert ihre Software mit KI – und ihr Unternehmen wächst stetig. Inzwischen beschäftigt Ianus Simulation rund 100 Mitarbeiter in Dortmund, Bielefeld, Berlin und Darmstadt, hat rund 250 Unternehmen unterstützt und mit seiner Technologie rund 300.000 Tonnen Co2 eingespart. Der Umsatz verdoppele sich jährlich, seit 2021 sei er von 800.000 Euro auf rund drei Millionen 2023 gestiegen.