Städtetag NRW „Kaufhäuser sind ein Herzstück der Innenstädte“

Städtetag-Geschäftsführer Dedy forderte im Zusammenhang mit den Folgen der Signa-Insolvenz für Galeria „möglichst schnell Klarheit“ und hofft, das alle Filialen erhalten bleiben. „Die Kaufhäuser sind mit ihren zentralen Standorten ein Herzstück in vielen Innenstädten“, so Dedy. Auch Ministerin Scharrenbach erklärte auf Anfrage, bei den Häusern handele es sich um Großimmobilien, die in weiten Teilen die jeweiligen Innenstädte prägten. „In anderen europäischen Staaten funktioniert das Warenhauskonzept – auch wirtschaftlich nachhaltig. Die jetzige Situation ist eine Chance, auch, wenn ein ganz bitterer Beigeschmack über die ungenutzten Chancen der Vergangenheit bleibt“, so Scharrenbach.