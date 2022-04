Schwere Folgen für Lieferketten und Wohlstand : NRW-Arbeitgeber warnen vor Gasembargo

Düsseldorf Arndt Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, warnt vor den Folgen eines Gasembargos gegen Russland. Das würde NRW mit seiner starken Rohstoff-Industrie besonders treffen. Kirchhoff lobt Habeck wegen seiner pragmatischen Politik.

„Die Pandemie hat gezeigt, dass schon kleine Lieferstörungen gewaltige Folgen haben können“, mahnte Kirchhoff. Das sehe man auch an der Brückensperrung im Zuge der A 45 bei Lüdenscheid: Speditionsbetriebe brauchten 25 Prozent mehr Lkw und Personal, da durch die Umwege viel Zeit verloren gehe, so Kirchhoff.

Viele Unternehmen haben sich bereits aus Russland zurückgezogen, zuletzt auch der Düsseldorfer Henkel-Konzern. Metro und Bayer aber halten an ihrem Engagement fest. Kirchhoff will Firmen nicht bevormunden. „Teilweise geht es auch um die Versorgung der russischen Bevölkerung“, sagt er. Seine Devise bei Investitionen in autokratischen Ländern wie Russland oder China: „Man sollte nur so viel investieren, dass das Unternehmen nicht in Gefahr gerät, wenn die Investitionen aus politischen Gründen wegbrechen. Nicht alle Unternehmen haben solche Grenzen.“