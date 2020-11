Krise bei Thyssenkrupp : NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart bringt Deutsche Stahl AG ins Spiel

Die Hochöfen 9 und 8 von Thyssenkrupp in Duisburg sind hinter einer Straße zu sehen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Der Staat als Miteigentümer könne es beim angeschlagenen Stahlhersteller Thyssenkrupp nicht richten. Davon ist NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart überzeugt. Eine alte Idee für die Branche hält er aber für eine „ernsthafte Option“.

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sieht in der Gründung einer Deutschen Stahl AG eine Chance zur Stabilisierung der Branche. Ein Zusammenschluss der deutschen Hersteller sei eine „ernsthafte Option“, sagte Pinkwart am Freitag in einer Aktuellen Stunde des nordrhein-westfälischen Landtags. Die Salzgitter AG, der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller, lehnt ein Zusammengehen mit dem angeschlagenen Branchenführer Thyssenkrupp allerdings ab.