Sanktionsrisiko : US-Regierung warnt europäische Firmen vor Beteiligung an Nord Stream 2

US-Regierung warnt europäische Firmen vor Beteiligung an Nord Stream 2

Washington Eine geplante Gasleitung von Russland nach Deutschland ist der US-Regierung ein Dorn im Auge. Sie erkundet, welche Firmen an Bau, Finanzierung oder Versicherung beteiligt sind - und weist sie auf mögliche Sanktionen hin.

Die US-Außenministerium warnt am Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligte europäische Unternehmen vor dem Risiko von Sanktionen. Das Ministerium habe sich seit Jahresbeginn an die Firmen gewandt und sie auf mögliche Folgen aufmerksam gemacht, wie ein Sprecher am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. "Wir versuchen, die Unternehmen über das Risiko zu informieren und sie zu drängen, sich zurückzuziehen, bevor es zu spät ist", sagte eine US-Regierungsmitarbeiter.