Umstrittene Gas-Pipeline : Arbeiter haben letztes „Nord Stream 2“-Rohr verschweißt

Molchstation, Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: dpa/Jens Büttner

Moskau Nach jahrelangen Bauarbeiten ist am Montag das letzte Rohr der umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verschweißt worden. Es werde anschließend auf den Meeresboden abgesenkt und schließlich mit dem anderen Ende verbunden, teilte die Nord Stream 2 AG mit.

Im Anschluss stünden noch weitere Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme an. Erwartet wird, dass der russische Gasmonopolist Gazprom im Oktober mit den Gaslieferungen nach Deutschland beginnt. „Noch in diesem Jahr, noch in dieser Heizperiode können wir das erste Gas über die Pipeline Nord Stream 2 an den europäischen Markt liefern“, sagte Gazprom-Chef Alexej Miller am 2. September der Agentur Interfax zufolge. In der Regel beginnt die Heizperiode im Oktober.