Dubiose Zahlungen : Nissan-Chef Hiroto Saikawa tritt zurück

Hiroto Saikawa während einer Pressekonferenz in Tokio im Juli. Foto: AP/Jae C. Hong

Nissan-Chef Hiroto Saikawa legt nach Bekanntwerden von überhöhten Zahlungen unter der Ägide von Ex-Chef Carlos Ghosn seine Ämter bei dem japanischen Autobauer nieder. "Saikawa hat kürzlich seine Bereitschaft zum Rücktritt bekundet. Entsprechend seinem Wunsch, den Staffelstab an eine neue Generation von Führungskräften bei Nissan weiterzugeben, wird er am 16. September zurücktreten", sagte Board-Chef Yasushi Kimura am Montag.