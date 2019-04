Nach Verhaftung : Nissan-Aktionäre werfen Carlos Ghosn aus Verwaltungsrat

Aktionäre von Nissan in Tokyo. Foto: REUTERS/ISSEI KATO

Tokio Nissan-Aktionäre haben nach der erneuten Verhaftung von Carlos Ghosn seiner Entlassung aus dem Verwaltungsrat zugestimmt.

Die Zustimmung wurde am Montag durch Applaus signalisiert, mehr als 4000 Anteilseigner waren in einem Hotel in Tokio für die außerordentliche Aktionärsversammlung zusammen gekommen. Andere hatten bereits zuvor ihre Stimme abgegeben.