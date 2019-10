New York nach Sydney : Längster Passagierflug der Welt fliegt 19 Stunden nonstop

New York nach Sydney

Sydney Die australische Fluggesellschaft Qantas hat den bisher längsten Nonstop-Passagierflug unternommen – von New York nach Sydney. Nach 19 Stunden und 16 Minuten landete die Boeing 787-9 am Sonntagmorgen.

Um Gewicht zu sparen und zwischendurch nicht auftanken zu müssen, waren bei dem Testflug mit der Flugnummer QF7879 nur 49 Menschen an Bord.

Qantas-Chef Alan Joyce sprach von einem "wirklich historischen Moment" für die Airline und die gesamte Luftfahrt. Qantas plant bis Jahresende noch zwei weitere Testflüge auf Ultralangstrecken, unter anderem von London von Sydney. Die Fluggesellschaft will dabei untersuchen, wie sich die lange Flugzeit auf Passagiere und Besatzungsmitglieder auswirkt. Dazu arbeitet Qantas mit zwei australischen Universitäten zusammen.

Auf der mehr als 16.000 Kilometer langen Strecke von New York nach Sydney wurden die Ermüdung der Piloten und der Jetlag der Passagiere untersucht. Bei den vier Piloten, die sich während des Flugs abwechselten, wurden beispielsweise die Gehirnströme und das Reaktionsvermögen gemessen.

Die Passagiere wurden nach dem Einsteigen in New York so lange wachgehalten, bis auch im Osten Australiens die Nacht hereinbrach. Neben hellem Licht und Bewegung wurde ihnen dazu Kaffee und ein scharfes Essen serviert. Nach sechs Stunden gab es dann ein kohlenhydratreiches Essen, das Licht wurde gedimmt und die Fluggäste sollten auf Bildschirme verzichten, um die Nacht durchschlafen zu können.