Strecke New York-Düsseldorf: Eurowings bestätigt weitere extreme Verspätungen

Düsseldorf Lufthansa und Eurowings wollen viel Geld investieren, um die Verspätungen abzubauen. Da kommen drei Verspätungen von jeweils fast einem Tag auf einer Prestigestrecke zur falschen Zeit.

Der Lufthansa-Ableger Eurowings hatte jüngst nicht nur eine extrem lange Verspätung bei einem Flug von New York nach Düsseldorf, sondern drei. Wie bereits bekannt, kam ein Jet erst um 0.28 Uhr am Sonntag in Köln an, der eigentlich 16 Stunden früher in Düsseldorf landen sollte. Die Landung erfolgte in Köln, weil in Düsseldorf Landungen nach Mitternacht verboten sind.