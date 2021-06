Neues Wettbewerbsrecht : Kartellamt schaut auch Apple auf die Finger

Das Apple-Logo auf der Fassade einen Apple Stores in New York. Foto: AP/Kathy Willens

Berlin Das Bundeskartellamt nimmt ein Verfahren gegen einen weiteren US-Technologiekonzern auf. Nach Facebook, Amazon und Google wird jetzt auch Apple hinsichtlich seiner marktübergreifenden Bedeutung untersucht.

Das Bundeskartellamt bringt ein Verfahren gegen Apple auf den Weg. Es gehe um die Prüfung einer marktübergreifenden Bedeutung durch ein sich über verschiedene Märkte erstreckendes Ökosystem, teilten die Bonner Wettbewerbshüter am Montag mit. Kartellamtspräsident Andreas Mundt sagte: „Wir werden jetzt prüfen, ob Apple rund um das iPhone mit dem proprietären Betriebssystem iOS ein digitales Ökosystem über mehrere Märkte errichtet hat.“ Schließlich stelle der US-Konzern auch Tablets, Computer, Kopfhörer und Uhren her und vertreibe Dienstleistungen.

Apple kündigte an, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. „Wir freuen uns darauf, unseren Ansatz mit dem Bundeskartellamt zu diskutieren und einen offenen Dialog über alle Bedenken zu führen“, hieß es am Montag in einer Reaktion von Apple auf die Ermittlungen. Der Konzern sei „stolz darauf, ein Motor für Innovation und Arbeitsplätze zu sein“. Allein die iOS-Plattform unterstütze mehr als 250.000 Arbeitsplätze in Deutschland.