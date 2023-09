Stahlkonzern unter Druck Neues Sparprogramm bei Thyssenkrupp

An Selbstbewusstsein mangelt es dem neuen Chef von Thyssenkrupp nicht: Apex heißt das erste Umbau-Programm, das Miguel Lopez am Mittwoch dem Aufsichtsrat vorstellen will. Apex vom lateinischen Wort für Spitze. Darunter macht es Lopez nicht. Doch von Spitze kann bei dem Ruhrkonzern keine Rede sein: Die Verselbstständigung des Stahls kommt nicht voran, das Geschäft leidet und der Kampf um den Cash Flow, um genug Geld in der Kasse, ist zäh.