Nur noch korrekt frankierte Briefe werden zugestellt : Neues Porto - Post beendet Kulanz-Zustellungen

Bonn Seit dem 1. Juli kostet das Briefporto 80 Cent. Doch vier Tage lang stellte die Post auch noch Briefe zu, die nur mit 70 Cent frankiert waren. Diese Kulanz gilt ab sofort nicht mehr.

Nach der Einführung eines höheren Portos wirft die Deutsche Post ab sofort nur noch ausreichend frankierte Sendungen in die Briefkästen. Sollte zum Beispiel ein Standardbrief nur mit 70 Cent statt der nötigen 80 Cent frankiert sein, würde er zurückgeschickt oder der Adressat müsste Nachporto bezahlen, sagte ein Post-Sprecher am Donnerstag in Bonn. Die neuen Preise gelten seit Montag, in den ersten Tagen war die Post aber kulant und stellte auch Sendungen zu, die nur das alte Porto hatten. „Ab sofort akzeptieren wir nur noch die korrekt frankierten Briefe“, sagte der Sprecher.