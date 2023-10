Großbaustellen behindern Verkehr Neuer ICE kommt – Bahn-Chaos bleibt

Doch so schön diese Perspektiven sind, so trist ist die Realität. „Die Lage ist aktuell schon sehr ernst“,sagt Detlev Neuß, in Mönchengladbach lebender Bundesvorsitzender des Fahrgästeverbandes Pro Bahn. „Wir haben viel zu viele Verspätungen und Zugausfälle sowohl auf der Fernstrecke wie auf den NRW-Routen.“ Es gebe „keine zuverlässige Planbarkeit“, kritisiert Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK in Düsseldorf. „Geschäftsreisende würden sehr gerne noch viel häufiger mit der Bahn fahren, aber wenn unsicher ist, ob und wann ein Zug wirklich ankommt, ist das schwierig.“ Dabei belaste die Wirtschaft auch, wie häufig S-Bahnen und Regionalzüge in NRW ausfielen oder sich stark verspäteten. „Gerade in Düsseldorf, Köln oder Bonn arbeiten viele Menschen, die von auswärts kommen. Damit das funktioniert, müssen die Regionalzüge auch zuverlässig fahren.“