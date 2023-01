Test in NRW-Supermärkten 100 Flaschen auf einmal – so funktionieren die neuen XXL-Pfandautomaten

Neben dem Hattinger Aldi-Nord-Markt gibt es weitere Städte in Nordrhein-Westfalen, in denen die neuen Leergutautomaten getestet werden, darunter jeweils ein Aldi- und ein Netto-Markt in Aachen, eine Netto-Filiale in Aachen, ein Netto-Markt in Duisburg sowie eine Rewe-Filiale in Herten. Außerhalb von NRW sind die Automaten auch schon in einigen anderen Bundesländern zu finden.